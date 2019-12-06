Москва, , 15:47 — REGNUM Российский рубль может не оправдать пессимистичные ожидания большинства аналитиков, которые прочат его резкое ослабление к концу года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Пока все складывается как нельзя лучше: обострение в торговых войнах оказалось непродолжительным и рынок вновь продолжает себя тешить надеждами о скором заключении «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем, а ОПЕК, вновь как в добротном триллере, спустя шесть часов напряженных переговоров пришел к консенсусу о дополнительных ограничениях по нефтедобычи, которые сохранят стабильность на нефтяном рынке.

Еще остается несколько неизвестных, это сегодняшний отчет по американскому рынку труда, а также предстоящие на следующей неделе заседания Банка России и ФРС, которые подскажут насколько удачной окажется концовка года для российской валюты.

Будет ли все так хорошо и дальше, так как с точки зрения технического анализа после закрепления курсом доллара ниже 64 руб. можно ожидать постепенного возвращения к минимумам ноября, а это на 83 коп. ниже. Впрочем, 9 декабря можно ожидать некоторого удорожания американской валюты спустя пять дней снижения.

Отчет по американскому рынку труда выйдет 6 декабря в 16:30. Ожидания велики, и рынок пока сомневается в том, что фактические данные покажут рост рабочих мест на уровне 180 тыс., что позволит сохранить уровень безработицы вблизи минимума за последние пятьдесят лет в 3,6%.

От этих данных во многом будет зависеть соотношение евро и доллара на международном валютном рынке и как следствие динамика евро и доллара против рубля.

В базовом сценарии доллар вскоре вновь начнет укрепление, что будет способствовать более активному удешевлению евро против рубля. Рубль пока останется на коне благодаря новостям из Вены. Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал расширить ограничения нефтедобычи с 1,2 млн барр/сутки до 1,7 млн барр/сутки, осталось распределить квоты.

Это будет поддерживать интерес зарубежных инвесторов к России по крайней мере до заседания Банка России через неделю, где может быть принято решение о новом понижении ключевой ставки.

Нерезиденты пока не станут «паковать чемоданы» — США и Китай продолжают «ругаться», но судя по информации в СМИ, переговоры не останавливаются, а ожидаемого 15 декабря нового повышения пошлин судя по всему не случится», — считает эксперт.

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