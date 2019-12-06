Усть-Илимск, Иркутская область, 6 декабря 2019, 15:39 — REGNUM Арбитражный суд Иркутской области третьего декабря запретил работу ООО «Звезда» по ремонту и замене лифтов в Усть-Илимске. Запрет послужит обеспечением по иску о признании недействительными результатов аукциона на ремонт лифтов в Усть-Илимске и договора, который был заключён по результатам торгов. Иск был подан областной прокуратурой.
По договору ООО «Звезда» должно было заменить лифты в 17 домах Усть-Илимска. Стоимость контракта — 119 миллионов рублей.
В качестве обеспечения по иску прокурор потребовал запретить ответчикам совершать действия, направленные на исполнение обязательств по договору. Суд встал на сторону прокурора. Теперь Фонду капремонта Иркутской области запрещено перечислять подрядчику деньги, в том числе и аванс, пока не будет принято решение по иску прокуратуры о признании торгов недействительными. А подрядчику ООО «Звезда» запрещено производить какие-либо работы по ремонту лифтов в Усть-Илимске.
Работы в Усть-Илимске должны остановиться максимум с седьмого декабря.
По данным прокуратуры, работы в Усть-Илимске ведёт «Байкал-Азия-Инженеринг» по договору с агентством недвижимости «Арбат». Учредителями агентства недвижимости «Арбат», по данным «Контур. Фокус», являются компания «Звезда» и дочь губернатора Иркутской области Сергея Левченко Татьяна Мордуева, сообщает МК.RU-Иркутск.