Усть-Илимск, Иркутская область, , 15:39 — REGNUM Арбитражный суд Иркутской области третьего декабря запретил работу ООО «Звезда» по ремонту и замене лифтов в Усть-Илимске. Запрет послужит обеспечением по иску о признании недействительными результатов аукциона на ремонт лифтов в Усть-Илимске и договора, который был заключён по результатам торгов. Иск был подан областной прокуратурой.

По договору ООО «Звезда» должно было заменить лифты в 17 домах Усть-Илимска. Стоимость контракта — 119 миллионов рублей.

В качестве обеспечения по иску прокурор потребовал запретить ответчикам совершать действия, направленные на исполнение обязательств по договору. Суд встал на сторону прокурора. Теперь Фонду капремонта Иркутской области запрещено перечислять подрядчику деньги, в том числе и аванс, пока не будет принято решение по иску прокуратуры о признании торгов недействительными. А подрядчику ООО «Звезда» запрещено производить какие-либо работы по ремонту лифтов в Усть-Илимске.

Работы в Усть-Илимске должны остановиться максимум с седьмого декабря.

«В принципе, такое завершение можно было предположить, — сказал депутат Законодательного собрания Иркутской области от Усть-Илимска Виталий Перетолчин, — Власти Усть-Илимска, депутаты местной думы, да и мы в Заксобрании были против того, чтобы допускать до ремонта лифтов в городе компанию «Звезда». Мы несколько раз писали в Фонд капремонта, просили не заключать контракт со «Звездой», но бесполезно. Теперь работа встанет, субподрядчики работать не будут: во-первых, денег не будет, во-вторых, суд постановил прекратить все работы. В процессе ремонта в Усть-Илимске находится 40 лифтов в девятиэтажных и четырнадцатиэтажных домах. В них живут разные категории, в том числе пенсионеры, инвалиды, мамочки с детьми. Сколько им предстоит ходить пешком — неизвестно. Я планирую инициировать все возможные механизмы в рамках депутатских полномочий, подключить Законодательное собрание, чтобы как можно быстрее запустить эти лифты».

По данным прокуратуры, работы в Усть-Илимске ведёт «Байкал-Азия-Инженеринг» по договору с агентством недвижимости «Арбат». Учредителями агентства недвижимости «Арбат», по данным «Контур. Фокус», являются компания «Звезда» и дочь губернатора Иркутской области Сергея Левченко Татьяна Мордуева, сообщает МК.RU-Иркутск.