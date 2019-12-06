Сочи, Краснодарский край, , 15:35 — REGNUM Россия стремится к тому, чтобы зарубежный бизнес чувствовал себя в России комфортно. Об этом в ходе встречи с немецкими бизнесменами заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные и в том числе немецкие бизнесмены чувствовали себя на рынке России максимально комфортно», — сказал Путин.

По его словам, власти РФ стремятся к улучшению делового климата в стране. Путин также подчеркнул, что в этой сфере пока не всё выходит, однако такая работа будет продолжена и в дальнейшем.

Глава государства особо отметил прагматизм бизнеса из Германии и готовность работать вместе.