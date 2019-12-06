Киев, , 15:32 — REGNUM Размер международных финансовых резервов Украины на 1 декабря составил 21,93 млрд долларов, сообщил сегодня, 6 декабря, украинский Национальный банк.

Источник уточняет, что в течение ноября резервы увеличились на 2,5% (на 528,40 млн долларов), а с начала года — на 5,3%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Регулятор отмечает, что увеличение объема международных резервов обусловлено прежде всего сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке — в частности, предложение валюты на рынке оставалось значительно больше чем спрос, за счет существенных продаж валюты экспортерами.

Нацбанк уточняет, что объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций.

ИА REGNUM отмечает, что в октябре и сентябре международные резервы Украины уменьшались. Особенно существенным сокращение было в сентябре — сразу на 2,6%.