Москва, , 15:38 — REGNUM Наибольшее количеством дилерских центров находится в Москве и Подмосковье, где числится 565 автоцентров. Об этом 6 ноября сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, в Москве и Московской области находится каждый шестой автоцентр страны.

Второе место по числу дилерских центров занимает Санкт-Петербург с Ленинградской областью. В них насчитывается 238 автомобильных салонов. Это соответствует доле 7,2%.

В общей сложности в этих четырёх регионах работают четверть всех российских дилерских точек.

Далее по списку идут: Самарская область — 122 автоцентров, Татария — 120 автоцентров, Тюменская область — 120 автоцентров, Краснодарский край — 117 автоцентров, Свердловская область — 116 автоцентров, Челябинская область — 113 автоцентров, Башкирия — 100 автоцентров и Ростовская область — 88 автоцентров.

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