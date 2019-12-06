Москва, , 15:27 — REGNUM Дилеры китайского автопроизводителя Changan в России в ноябре 2019 года реализовали 473 машины, что в 15,8 раза больше прошлогоднего уровня продаж. Об этом сообщает пресс-служба Changan Motors Rus.

Всего по итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи Changan увеличились на 46% и составили 2186 автомобилей.

По информации представителей Changan Motors Rus, лидером продаж марки Changan в РФ стал новый кроссовер CS35 Plus. Продажи этой модели стартовали на отечественном авторынке в августе 2019 года.

Напомним, CS35 Plus имеет дистанционный запуск мотора, мультимедийный развлекательный комплекс с дисплеем диагональю 10,25 дюйма, коробку «автомат» Aisin третьей генерации, технологию «slush molding», круиз-контроль и многое другое.

Напомним также, что в начале ноября текущего года совместная китайско-американская компания Changan Ford Automobile Co. Ltd. объявила отзывную кампанию в Китае 547 876 автомобилей. Причиной отзыва стали неисправные подушки безопасности.

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