Москва, , 15:19 — REGNUM У постояльцев из разных стран разные предпочтения при выборе бесплатного «сувенира» из предметов отеля, где они проживают. Опрос отельеров опубликовал немецкий онлайн-гайд по люксовым и SPA-отелям Wellness Heaven, сообщили в АТОР.

Читайте также: Отельеры перечислили самые необычные кражи постояльцев

Например, туристы из Германии и Великобритании берут с собой полотенца, халаты и туалетные принадлежности. Австрийцы забирают посуду и кофемашины, американцы — подушки и батарейки из техники, итальянцы — бокалы для вина.

У туристов граждан Швейцарии популярно забрать с собой из отеля фен, у французов — телевизоры и пульты дистанционного управления, у голландцев — лампочки и туалетную бумагу. Данных о туристах из России в опросе нет.

Как сообщало ИА REGNUM, самая необычная кража из отеля произошла в Берлине. Туристы вынесли из номера всю сантехнику: гидромассажный душ, сиденье для унитаза, водосточную трубу и раковину.

Читайте также: Российские туристы прихватили с собой чемодан еды из турецкого отеля