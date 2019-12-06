Ашхабад, , 15:17 — REGNUM Государственный концерн «Туркменгаз» выбрал компанию «RINA» своим техническим консультантом по проекту транснационального газопровода ТАПИ, по которому туркменский газ будет поставляться через Афганистан и Пакистан в Индию.

Туркменская сторона заплатит итальянской компании $13 млн (около 829,6 млн рублей) за технические консультации и вспомогательные услуги при строительстве 214 км трубопровода и двух газокомпрессорных станций на территории Туркмении.

Отмечается, что туркменская национальная газовая компания заключила контракт с «RINA» поскольку финансирующий строительство газопровода ТАПИ Исламский банк развития предъявляет очень высокие требования к технической документации по проекту, а у итальянской компания имеет достаточно серьезный опыт работы в Туркестанском регионе.