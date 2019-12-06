Черкесск, , 15:26 — REGNUM Союз горнолыжной индустрии России предлагает оснащать курорты страны отечественным оборудованием. Об этом было сказано на выездном совещании союза, которое прошло на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

«Среди предложений — создание новых горнолыжных комплексов в черте городов с численностью населения от 500 тыс. человек и оснащение курортов отечественным оборудованием», — сказано в сообщении.

Основные предложения также касаются господдержки организаций, инвестирующих и эксплуатирующих горнолыжные комплексы — льготное кредитование, субсидирование расходов и процентной ставки по кредитам, специальные условия лизинга, сниженные налоговые и арендные ставки.

Участники совещания также внесли предложения в Концепцию развития зимнего туризма до 2035 года. Так, например, планируется популяризировать зимний туризм в СМИ, в том числе выпускать журнал о курортах России и снимать передачи для федеральных телеканалов.

Кроме того, участники предложили регулярно проводить детские соревнования на курортах, субсидировать авиа‑ и железнодорожные перевозки школьников, бесплатно учить их кататься. По итогам встречи принято решение доработать предложения с учетом всех замечаний.