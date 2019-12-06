Ульяновск, , 15:10 — REGNUM В Ульяновской области рыбохозяйствам предлагают оказывать меры государственной поддержки — в частности, субсидировать закупку кормов. Такое предложение было высказано на аграрном комитете Законодательного собрания региона.

По официальным, доля товарной аквакультуры в общем объёме производства рыбы в Ульяновской области составляет лишь 14%, что ниже уровня соседних регионов Поволжья. Депутаты отмечают, что при наличии высокого спроса на рыбу данная отрасль в области остаётся «практически незанятой», в отрасли числятся около двух десятков некрупных хозяйств.

В парламенте констатируют, что уровень доходов большей части рыбоводных хозяйств области не позволяет поддерживать и обновлять материально-техническую базу, расширять производство. Причины — высокие цена на готовые корма, удорожание технологического оборудования, дефицит рыбопосадочного материала (мальков) и квалифицированных кадров. На это накладывается проблема переработки продукции.

Депутаты высказали мнение, что необходимо предусмотреть субсидии рыбохозяйственным организациям на приобретение кормов, рыбопосадочного материала и уплату процентов по кредитам, привлечённым на развитие рыбоводства.

Как сообщало ИА REGNUM, в индустриальном парке «Октябрьский» в числе первых четырёх заявленных резидентов — предприятие рыбохозяйственной деятельности.

Подробнее: Ещё один индустриальный парк появится в Ульяновской области