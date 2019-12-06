Москва, , 15:08 — REGNUM Субъекты РФ сталкиваются с новыми проблемами, которые подрывают их финансовую устойчивость. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями.

«Несмотря на определённые улучшения, по-прежнему остаётся немало проблем с финансовой устойчивостью регионов в целом. Это связано и с дополнительными расходами, и с принятием федеральных актов, и с условиями реструктуризации бюджетных кредитов, и с потерями от исключения движимого имущества из объектов налогообложения», — заявила Матвиенко.

Совет Федерации готов к предметному диалогу с правительством по каждому из этих вопросов, указала она.