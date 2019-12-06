Москва, , 15:03 — REGNUM Предельный уровень софинансирования в регионах на реализацию национальных проектов часто не соблюдается, из-за чего субъекты РФ вынуждены брать на себя чрезмерные расходы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями.

«Нас всех продолжает беспокоить низкий уровень освоения средств и несоблюдение предельного уровня софинансирования расходов регионов на реализацию национальных проектов», — заявила Матвиенко.

Вместо утверждённых 3% софинансирования субъекты вынуждены софинансировать от 20% до 40% расходов, отметила она.

«Ряд регионов просто не может с этим справиться», — указала спикер Совфеда.