Бишкек, , 15:00 — REGNUM Компания «Русгидро» продолжает настаивать на том, что Киргизия должна выплатить ей компенсацию в размере $37 млн (2,36 млрд рублей) уже потраченных на подготовку к постройке ГЭС в республике. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» заявил директор нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров, пишет «24.kg».

По его словам, при этом российский концерн не соглашается на предложения киргизской стороны о проведении дополнительного аудита расходов «Русгидро» на строительство Верхненарынского каскада гидроэлектростанций.

«Они обратились в суд. Мы готовы выплатить, но просили их еще раз подсчитать расходы. Они отказываются, требуя $37 млн», — подытожил Назаров.

Читайте также: «РусГидро» не намерена возвращаться в проект по постройке ГЭС в Киргизии