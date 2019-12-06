Москва, , 14:59 — REGNUM Отельеры со всего мира рассказали о самых необычных кражах, с которыми им пришлось столкнуться. Данные опубликовал немецкий онлайн-гайд по люксовым и SPA-отелям Wellness Heaven, сообщили в АТОР.

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Самая необычная кража из отеля произошла в Берлине. Туристы вынесли из номера всю сантехнику: гидромассажный душ, сиденье для унитаза, водосточную трубу и раковину.

В Италии владелец отеля недосчитался рояля. В других странах туристы своровали из отелей чучело кабана, скамейки из сауны, стереосистему в SPA-центре и цифры на двери гостиничного номера.

Самые популярные предметы кражи туристов в отелях: полотенца (77,5%), халаты (65,1%), вешалки (49,3%), ручки (39,1%), столовые приборы (33,6%) и косметика (32,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, две трети российских туристов (65%) часто забирают из отелей шампуни, шапочки и гели для душа, 12% — «редко».

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