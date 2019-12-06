Бишкек, , 14:58 — REGNUM Директор нацэнергохолдинга Киргизии Айтмамат Назаров считает необходимым создать в Киргизии условия способные заинтересовать любых инвесторов, к которым можно отнести и майнеров криптовалют. Об этом он заявил на заседании парламентской фракции «Республика—Ата-Журт», передает «Tazabek».

По словам Назарова, для этого достаточно создать для майнинговых ферм отдельные тарифы на электроэнергию и полноценно легализовать их деятельность. А до тех пор они так и будут оставаться в подполье.

Также он отметил, что работавшие в Киргизии майнеры криптовалют расходуют электричества как три области республики, а потому стране нужны новые вырабатывающие энергию предприятия.

Читайте также: Энергохолдинг Киргизии отключил майнеров и договорился об импорте энергии