Рим, , 14:58 — REGNUM Правительство Италии на очередном заседании в ночь на пятницу, 6 декабря, вновь не сумело согласовать проект бюджета страны на 2020 год.

Камнем преткновения на этот раз стали новые налоги, которые намерено ввести правительство — на пластиковые отходы и на напитки с высоким содержанием сахара. Против введения этих налогов выступил «миноритарный» член коалиции — партия Маттео Ренци, без голосов этой партии утвердить бюджет не удастся.

Предполагается, что в качестве компромисса введение новых налогов будет перенесено на 2021 год.

Парламент Италии еще не приступал к рассмотрению бюджета, поскольку в коалиционном правительстве еще не завершен процесс его согласования.