Бишкек, , 14:56 — REGNUM Евросоюз и Европейский банк реконструкции и развития предоставят правительству Киргизии €6,5 млн (459,7 млн рублей) на проект реабилитации системы водоснабжения и канализации в городе Кербен. Об этом сообщает пресс-служба киргизского парламента.

Отмечается, что его реализация позволит более 27,6 тысячи человек получить доступ к чистой питьевой воде.

Из выделяемых денег €3 млн (около 212,2 млн рублей) — это грант Европейского союза. Еще €1 млн (70,7 млн рублей) — это грант в виде технического сотрудничества от Европейского банка реконструкции и развития.

Остальные €2,5 млн (176,8 млн рублей) — это кредит ЕБРР с плавающей процентной ставкой «Euribor» +1%, который будет выдан Киргизии на 15 лет, из которых льготный период составит три года.