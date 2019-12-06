Бишкек, , 14:55 — REGNUM За январь — сентябрь 2019 года коммерческие банки и финансово-кредитные организации выдали населению Киргизии кредитов на общую сумму 105,9 млрд сомов (более 96,7 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Большая часть полученных у банков займов приходилась на сферу торговли — 26,1% от общего объема кредитов и на сельское хозяйство — 19,3%. На потребительские нужды направлено 11,1% кредитного портфеля, на ипотеку — 10,1%, в строительство — 9,4% и в промышленность — 8,2%.

Основной объем кредитов от других финансовых организаций приходился на займы сельских товаропроизводителей — 27,7%, на потребительское кредитование — 27,4%, на сферу торговли — 13,1% и на строительство — 10,3%.

Доля долгосрочных кредитов в банковском сегменте составила 90,5% от общей суммы займов, в секторе финансово-кредитных организаций — 62,1%.

Отметим, что в настоящее время на территории Киргизии работают 25 коммерческих банков и 587 финансово-кредитных организаций.