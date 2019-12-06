Сочи, Краснодарский край, , 14:55 — REGNUM У России нет планов прекращать транзит газа через территорию Украины. Такое заявление сегодня, 6 декабря, на встрече с представителями крупного немецкого бизнеса, которая проходит в Сочи, сделал президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства напомнил о вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», который позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту, в очередной раз заверив, что это — коммерческий проект.

«Ещё раз хочу об этом сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины», — подчеркнул глава государства.

Он выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут приемлемое для обеих сторон решение по транзиту газа в страны Европы.

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Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.

Президент России также подчеркнул, что Москва в настоящее время ведёт переговоры об увеличении объёмов поставок газа в Европу на случай остановки транзита через Украину с начала 2020 года.

Напомним, действие контракта России с Украиной на транзит газа заканчивается в 2020 году. Москва предложила украинской стороне продлить существующий контракт, однако пока к единому решению стороны не пришли.