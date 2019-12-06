Москва, , 14:53 — REGNUM Чрезмерно жёсткие меры по маркировке товаров могут привести к тому, что некоторое производство станет нерентабельным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями.

«Рассчитываем, коллеги, что в короткие сроки будет принята ещё одна наша инициатива о безопасном здоровом питании детей. Закон должен в том числе ввести маркировку пищевых продуктов. Перечень таких продуктов будет определяться правительством», — заявила Матвиенко.

«Я прошу внимательно вас подойти к этому вопросу, не перегибать палку, маркируя всё подряд, вплоть до конфет и пирожков. Ко мне уже обращаются наши производители, в частности Ассоциация кондитеров, — сферы, где нет контрафакта вообще. Обеспокоены, что новые правила сделают их бизнес просто нерентабельным. Нужно следить, чтобы это не произошло», — указала она.

На днях она направила с соответствующей просьбой письмо заместителю председателя правительства Алексею Гордееву.

«Он в целом разделяет эту позицию. Надеюсь, здесь перегибов не будет», — добавила Матвиенко.

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