Ростов-на-Дону, , 14:49 — REGNUM Несколько тендеров на закупку лекарств министерство здравоохранения Ростовской области отменило из-за технической ошибки. При этом были соблюдены все условия. Об этом ИА REGNUM проинформировали в ведомстве.

«Аукционы на закупку лекарственных препаратов, необходимых для лечения пациентов в 2020 году, были отменены в связи с обнаружением технической ошибки при прикреплении необходимых файлов документов. 4 декабря 2019 года извещения о закупках указанных препаратов опубликованы в Единой информационной системе повторно. Номенклатура препаратов, их количество, а также срок поставки препаратов не изменены», — уточнили в минздраве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что общая сумма четырёх лекарственных препаратов составляет 42 млн рублей. Ведомство намерено приобрестифинголимод, бозентан,миглустат иамбризентан.

В настоящее время ведётся расследование уголовного дела в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и её заместителяСергея Беседовского. Их подозревают в превышении должностных полномочий при проведении торгов на оказание услуг по утилизации медицинских отходов.

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