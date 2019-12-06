Москва, , 14:45 — REGNUM Возврат к системе оплаты труда учителей по тарифным сеткам или иным формализованным признакам остро необходим, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение Совета Федерации.

«За последние годы сложилась порочная практика, когда, во-первых, заработные платы учителей в различных регионах могли отличаться в разы, а, во-вторых, доход рядового учителя и директора школы или ректора вуза зачастую различался в десятки раз.

Возможность учебных заведений, точнее руководства учебных заведений, самостоятельно устанавливать оклады сотрудникам зачастую приводит к откровенным злоупотреблениям.

При этом получается, что формальная средняя зарплата учителей находится на достаточно высоком уровне, а на поверку выходит, что это «средняя температура по больнице», которая ни о чем не говорит.

Рядовые преподаватели (да и не только рядовые, а и «остепенённые» тоже) трудятся в поте лица за копейки, а руководители получают зарплаты, выражаемые шестизначными суммами.

Введение единой системы оплаты труда педагогов, распространённой на всю страну и все учебные заведения, позволит навести порядок в этой области», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации РФ считают, что в стране надо создать общую систему оплаты труда учителей.

Читайте также: В России могут создать общую систему оплаты труда учителей