Абу-Даби, , 14:41 — REGNUM Один из 75 выпущенных экземпляров Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss был выставлен в Дубае на продажу за 163 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Продавец просит за кабриолет 2,55 млн долларов (около 163 млн рублей).

Машина названа в честь сэра Стирлинга Моса. Он победил в 1955 году в гонке на выносливость «Тысяча миль». Это одна из самых великих побед в истории автомобильного спорта.

У выставленного на продажу экземпляра был всего один собственник. Пробег авто составляет 507 км. Машина участвовала в съемках рекламного ролика Hermes PaketShop, который был снят в Барселоне с двукратным чемпионом мира «Формулы-1» Мики Хаккиненом.

К автомобилю прилагаются два чехла, защитные очки и другие заводские аксессуары.

Напомним, ранее в американском штате Калифорния стартовали тесты Robotaxi немецкого автопроизводителя Mercedes. Испытания беспилотного такси автопроизводителем проводятся совместно с компанией Bosch. Сейчас в парке беспилотников числятся около 30 машин.

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