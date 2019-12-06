Москва, , 14:29 — REGNUM Не ожидать резкого повышения цен на бензин, увы, не тоже самое, что взять и установить прямой запрет на любое излишнее «внеплановое» повышение, чего вполне и давно уже можно было бы добиться, выпустив правительственное постановление о конкретном ограничивающем потолке для цен на топливо, как оптовых, так и розничных, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, комментируя слова главы Минэнерго о стабильности цен на бензин.

«Но правительство не ходит такими прямыми путями и ищет исключительно обходные «рыночные механизмы» регулирования, которые на практике оборачиваются банальной возможностью для нефтепереработчиков и дальше получать спекулятивный навар на нашем российском национальном достоянии.

И пускай бы они имели такое право и получали бы его в виде «квот на кормление» исключительно на экспортном рынке, и эти квоты они сохраняли бы при условии держать внутри своей страны оговоренные с государством цены на бензин в рамках своего рода общественного договора, социальных обязательств.

Но вместо такой простейшей и справедливой системы, где нарушение установленных правил игры элементарно каралось бы для нефтеперерабатывающих компаний огромными штрафами, сравнимыми по величине с полученной ими выгодой на незаконной спекуляции топливом сверх положенной меры для своих, то есть для российских предприятий и граждан, они ещё и получают благодаря так называемому «демпфирующему механизму» изрядные компенсации за якобы «недополученные» на российском внутреннем рынке прибыли по сравнению с возможностью продать то же самое топливо на экспорт по более выгодным ценам.

То есть, чем выше нефтяные цены и, соответственно, цены на бензин за рубежом, тем как бы выгоднее они «могли бы» продавать бензин и в России и тем больше им даются из бюджета денежные компенсации за отсутствие получать такие сверхприбыли напрямую от продажи ещё более дорогого бензина российским потребителям.

Ну, а если цены на бензин в мире снижаются, то эта компенсация просто становится меньше, и лишь в случае опускания мировых цен на нефть «ниже плинтуса» в $55 за баррель компенсации бюджету причитаются уже со стороны нефтеперерабатывающих компаний.

В итоге в реальности российский потребитель практически платит из собственного кармана, конечно, не те же самые экспортные деньги за топливо, но достаточно большие дополнительные деньги, обычно 5600 руб. за тонну при нынешней значительной разнице между экспортной и внутренней ценой бензин.

Только происходит это вроде как не из наших карманов, а при посредничестве госбюджета, который пополняется благодетелями из правительства вообще-то за счёт налогов предприятий и граждан.

Деньги эти могли бы пойти вместо кошельков нефтяников, например, на адресную помощь беднейшим слоям населения России, или их можно было бы ассигновать хотя бы на некоторое снижение налогов, а значит сэкономленные бизнесом деньги могли бы быть вложены владельцами предприятий в развитие бизнеса, постепенно способствовали бы и приросту национального богатства в несырьевых секторах, и подъёму зарплат.

Но нет, вместо всего этого государство просто за счёт граждан компенсирует страдающим нефтяникам разницу между экспортными и внутренними ценами. Конечно, этот механизм лучше гипотетической ситуации, при которой цены на бензин в России просто поднимались бы и поднимались постепенно напрямую на заправках и подтянулись бы со временем, конечно, ближе к европейским.

А они сегодня на минуточку составляют уже порядка 1,5 евро за литр, то есть в пересчёте — больше 100 рублей за литр. Но и сегодняшние правительственные решения просто идти на поводу у нефтепереработчиков, чтобы те бессовестно наживались на бюджетных деньгах — мягко говоря, не идеальный и уж точно несправедливый путь.

Плюс лишь в том, что по всей видимости «джентльменские» договорённости между правительством и нефтепереработчиками на сегодня в этом плане крепки как никогда, и никто не жаждет стать «нарушителем конвенции».

Поэтому в следующем 2020 году не стоит ждать роста цен на бензин больше, чем на уровень официальной инфляции, которую рассчитывает Росстат, а она вряд ли превысит плановые 3−4% в условиях как ограниченной покупательной способности населения, так и отсутствия роста цен за рубежом на поставляемые в России импортные товары.

А возможно, подъём цен на бензин составит даже меньшую величину: зачем, собственно, нашим «бензиновым королям» поднимать их, если они и так имеют желаемые деньги в качестве компенсации за то, что формально держат цены примерно на том же уровне? В случае же нарушения договорённостей с правительством, нефтепеработчики действительно рискуют, что угрозы ввести систему с экспортными квотами, уже звучавшие и в прошлом, и в этом году из уст вице-премьера Дмитрия Козака, могут быть во всяком случае теоретически приведены в исполнение.

Вот тогда и только тогда система с ценовыми потолками и «царской милостью» на строго определённые объёмы экспортных квот при условии строго выполнения ценовых потолков внутри страны и обеспечения достаточных объёмов поставок на наш внутренний рынок может стать реальным воплощением кошмарных снов владельцев российских нефтеперерабатывающих компаний. Но, похоже, что в ближайшие год-два ни нефтепереработчикам, ни нам с вами ничего такого не грозит, и ожидать бензиновых «бурь» в экономике пока не стоит», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ситуация с ценами на топливо останется стабильной, говорится в статье министра энергетики России Александра Новака в журнале «Энергетическая политика».

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