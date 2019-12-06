Нур-Султан, , 14:26 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2019 года в Казахстане добыли 82,5 млн тонн нефти, что на 1,8% превышает плановые показатели. Об этом 6 декабря заявил заместитель министра энергетики Асет Магауов, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что по итогам 2019 года плановый уровень добычи нефти составляет 89 млн тонн. Однако до конца года планируется добыть 90,5 млн тонн, сказал министр.

По его словам, 60% всей нефти в стране добывается на трех крупных месторождениях: Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке. Магауов добавил, что за счет проекта расширения месторождения Тенгиз годовой уровень добычи нефти планируется нарастить до 100 млн тонн в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых десяти месяцев 2019 года в Казахстане добыли 74,8 млн тонн нефти, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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