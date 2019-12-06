Пекин, , 14:22 — REGNUM В 2020 году немецкий автопроизводитель Volkswagen со своими партнерами намерен вложить более 4 млрд евро в экономику Китая. Об этом сообщает агентство «Финмаркет».

Стоит отметить, что 40% инвестиций будет направлено на развитие машин с электромотором, включая их изготовление, исследование, разработку и создание инфраструктуры для них.

В ближайшие несколько лет Volkswagen будет вкладывать больше средств в электрокары, чем в машины с ДВС. До 2025 года немецкая компания планирует поставить на рынок Китая 30 моделей на новых источниках энергии и довести их реализацию до 1,5 млн штук.

Сообщается, что в 2020 году производство электрокаров будет запущено на двух новых предприятиях FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen. Их общая производственная мощность равна 600 тыс. машин в год.

Напомним, в начале декабря 2019 года в Германии стартовали продажи Volkswagen Golf восьмого поколения. Автомобиль оснащён четырьмя моторами на выбор: бензодвигателями на 130 и 150 «лошадей» и дизельными моторами на 115 и 150 л. с. Работают моторы с шестискоростной механической трансмиссией и с семискоростным DSG.

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