Минск, , 14:17 — REGNUM Постановлением правительства Белоруссии № 833 от 4 декабря утверждено положение о Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. Документ вступил в силу со дня принятия, проинформировала 6 декабря пресс-служба белорусского Совмина.

«Согласно документу, Департамент является структурным подразделением центрального аппарата Министерства сельского хозяйства и продовольствия с правами юридического лица, наделенным государственно-властными полномочиями и осуществляющим государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, надзор в области ветеринарии, а также иные полномочия в соответствии с возложенными на Департамент задачами и функциями», — сказано в официальном комментарии.

Департамент возглавляет директор, по совместительству являющийся также замминистра сельского хозяйства и продовольствия, главным государственным ветеринарным врачом Белоруссии и главным государственным ветеринарным инспектором республики.

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