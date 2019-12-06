Гонконг, Китай, , 14:21 — REGNUM Валютные запасы Гонконга за ноябрь текущего года сократились на $6,3 млрд и составляют $434,3 млрд. Об этом 6 декабря сообщает Управление денежного обращения, которое выполняет в административном районе функции Центрального банка.

По данным представителей управления, к концу ноября валютные запасы автономии составляли $440,6 млрд.

При этом ведомство не раскрыло причины сокращения валютных запасов. Известно, что оно произошло на фоне общего снижения уровня экономики Гонконга из-за непрекращающихся массовых протестов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник полиции Гонконга Крис Танг призвал жителей региона не нарушать закон во время акций протеста.