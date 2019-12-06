Минск, , 14:10 — REGNUM Экономика Белоруссии снизит темпы роста до 1,3% в 2019 году и 1,2% в 2020 году. Об этом говорится в опубликованном обзоре Европейского банка реконструкции и развития.

Ухудшение прогноза по Белоруссии аналитики ЕБРР связали неясностью последствий «реализуемого Россией «налогового манёвра». Они также отметили негативное влияние на белорусский экспорт нефтепродуктов проблем, вызванных поставкой из России некондиционной нефти. Учитывая важность переработки нефти для белорусской экономики в целом, банк снизил свой прогноз по ВВП Белоруссии.

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Ранее банк исходил из прогноза роста экономики Белоруссии на 2% по итогам 2019 года и 1,8% по итогам 2020 года — такой прогноз был отражён в майском обзоре ЕБРР. При этом официальный прогноз властей Белоруссии, отражённый в президентских указах, предполагает рост ВВП Белоруссии в 2019 году на 4%.

Снижение прогноза ЕБРР по росту белорусской экономики находится в тренде аналогичных действий других международных финансовых организаций. в ноябре Всемирный банк снизил ожидания от роста ВВП Белоруссии до 1% по итогам 2019 года (с 1,8%) и до 0,9% по итогам 2020 года (с 1,3%). ЕАБР также снизил свой прогноз — до 1,2% по итогам 2019 года и до 1,5% по итогам 2020 года.

Официальный прогноз на 2020 год, утверждённый 31 октября 2019 года указами Александра Лукашенко, закрепил план роста ВВП Белоруссии в 2020 году на 2,8%. Принятый в декабре Нацсобранием Белоруссии республиканский бюджет на 2020 год исходит из другого прогноза: правительство республики ожидает в рост ВВП на 1,9%.

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