Ростов-на-Дону, , 14:10 — REGNUM В Ростовской области к 2030 году планируется увеличить число газовых заправок до 62 объектов. Ожидается, что за этот период потребление природного газа в качестве моторного топлива вырастет до 355 млн кубометров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Как уточнил заместитель губернатора Ростовской области — министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин, в планах региональных властей — «создать единый, комплексный и развивающийся рынок газомоторного топлива».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2019 году инвесторы намеревались приступить к возведению шести газовых заправок в Ростовской области. Предполагается, что объекты появятся в Донецке, Гукове, Егорлыкском, Песчанокопском, Морозовском, Зимовниковском районах.

В настоящее время на Дону действует 11 газовых заправок.

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