Москва, , 14:04 — REGNUM Отмена транспортного налога на электрокары должна существенно увеличить спрос на них в ближайшем будущем в Москве. Об этом заявил управляющий партнер Moscow Tesla Club Игорь Антаров. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

По мнению Антарова, освобождение от уплаты транспортного налога владельцев автомобилей с электрическим мотором — шаг к тому, чтобы сделать эксплуатацию «зелёного» транспорта полностью бесплатной. Это, в свою очередь, нивелирует первоначальную высокую стоимость электрокара. Кроме того, данная мера спровоцирует увеличение в столице продаж для данного сегмента на 20−40%.

«Подобное увеличение интереса «на старте», обеспечит многократный рост и большой системный эффект уже через два-три года», — подчеркнул Антаров.

Напомним также, что за десять месяцев текущего года автолюбители в России купили 297 новых электромобилей. Это в 2,7 раза больше аналогичного периода 2018 года.

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