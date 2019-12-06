Москва, , 13:43 — REGNUM По итогам ноября 2019 года дилеры Geely в России продали 890 машин, что в 2,3 раза превышает уровень прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба китайского автопроизводителя.

Всего с января по ноябрь текущего года в РФ было продано 8150 машин марки Geely. Здесь продажи увеличились в три раза.

Лидером продаж марки Geely в России является кроссовер Atlas, продажи которого в ноябре составили 677 машин. За одиннадцать месяцев текущего года было продано 6 518 единиц моделей китайской автокомпании.

Высокие продажи Geely Atlas в компании объясняют началом продаж в конце февраля 2019 года в России версии с турбомотором объёмом 1,8 л.

Напомним, в ближайшее время в России начнутся продажи нового кроссовера Geely GS. Его цена в базовой комплектации Comfort с механической трансмиссией составит 1,3 млн рублей. При этом топовая версия Geely GS с «роботом» будет стоить от 1,5 млн рублей.

Напомним также, что за первые десять месяцев текущего года компания Geely выполнила 80% плана годовых продаж. За этот период компания по всему миру реализовала 1 088 290 машин.

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