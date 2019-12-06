Москва, , 13:32 — REGNUM Правительство планирует расходовать средства Фонда национального благосостояния на проекты в форме государственно-частного партнёрства. Однако такой подход вызывает множество вопросов. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Государственно-частное партнёрство у меня вызывает много вопросов. Конкретный пример этого государственно-частного партнёрства — Пермь, где на 50 лет местный водоканал отдали в концессию частной фирме. И мы имеем частую историю приватизации прибыли и национализации убытков, когда государственные деньги передаются частному бизнесу, который, по сути, извлекает отсюда достаточно серьёзные средства», — заявил Шеин.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев указал, что средства Фонда национального благосостояния будут вкладываться в экономику по принципу, что 20% в проекте составят государственные финансы, а 80% — инвестиции частного бизнеса.