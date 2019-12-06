Минск, , 13:25 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2019 года международные резервные активы Белоруссии составили $9,1589 млрд (по предварительным данным). Об этом сегодня, 6 декабря, проинформировал Нацбанк республики.

Ноябрьское снижение ЗВР на $34,9 млн госрегулятор объяснил исполнением Совмином и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на $193 млн. При этом на пополнение ЗВР работала покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах «Белорусской валютно-фондовой биржи» и «поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты».

«Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США», — напомнил госрегулятор.

Напомним, ранее власти Белоруссии предприняли ряд шагов по «плавной девальвации» деноминированного белорусского рубля. Кроме того, на 2020 год принят дефицитный бюджет, предполагающий рост расходов на повышение зарплат «бюджетникам» и другие меры, сопровождающее президентскую кампанию.