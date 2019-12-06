Чебоксары, , 13:22 — REGNUM В Арбитражный суд Чувашии за три дня поступило около трёх десятков исков от энергетиков в отношении администрации Чебоксар. Ответчиком от мэрии является горкомимущество, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Заявителем выступает ПАО «Т Плюс». В целом за три дня энергетики подали 26 исков на общую сумму 440,5 тыс. рублей в отношении города Чебоксары в лице городского комитета по управлению имуществом администрации чувашской столицы.

Так, 4 декабря в суде зарегистрировано девять исков от общества, требования — от 576 до 31 тыс. рублей, общая заявленная сумма превышает 39,5 тыс. рублей. 3 декабря в суд поступило 12 исков на сумму от 267 до 160 тыс. рублей — общая сумма составила 322,6 тыс. рублей. 2 декабря принято судом пять заявлений на общую сумму 78,4 тыс. рублей.

Отметим, что в группу «Т Плюс» входит филиал «Марий Эл и Чувашии», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Чебоксарах, Новочебоксарске и Йошкар-Оле.