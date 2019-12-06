Воронеж, , 13:20 — REGNUM Легкорельсовый транспорт может появиться в Воронеже не раньше 2030−2035 годов. Об этом во время прямого эфира 6 декабря заявил заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров.

«Да, воронежцам предлагается скоростной трамвай. Но пока поставлена задача по поиску и привлечению подрядчика, который ответит на три вопроса — о целесообразности такого транспорта, о том, какой именно его вид необходим Воронежу и какие трассировки должны быть. Третий вопрос — о финансировании», — цитируют чиновника «Вести-Воронеж».

Подрядчика планируют найти в 2020 году, и в этом случае всю работу он должен завершить до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Воронеже был представлен проект городского метро, стоимость первой очереди которого оценили в миллиард евро. В конце декабря того же года уже бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев подтвердил журналистам, что планы по созданию метро в Воронеже «не фантазия, а может стать реальностью». Впрочем, в июле 2019 года губернатор Александр Гусев заявил, что метро в Воронеже не будет, но планируется создание легкорельсового транспорта.

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