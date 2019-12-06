Москва, 6 декабря 2019, 13:11 — REGNUM Решение мусорной проблемы — на сегодняшний день одна из приоритетных задач для российских властей. Очередным этапом ее достижения стало требование к порядку обращения с отходами, разработанное Министерством природных ресурсов и экологии. Госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) поручили к апрелю следующего года разработать федеральную схему обращения с отходами.

В течение года Минприроды и РЭО провели тщательный анализ всех 85 региональных территориальных схем обращения с отходами. В результате стали четко известны состояние инфраструктуры в субъектах, построение логистических путей, уровень соответствия нормативов объемам накопления отходов и т.д.

Все сведения о межрегиональных перевозках, передвижении и количестве перемещаемого мусора теперь будут открыты. Впервые подобная информация станет публичной и официальной. А любые перемещения отходов на полигоны или свалки, не включенные в федеральную схему, запретят.

Также региональные операторы и мусоровывозящие компании не смогут отклоняться от задокументированных маршрутов. В документе следует указать все источники образования твердых коммунальных отходов (ТКО), места накопления, сколько мусора повезут из одного региона в другой, а также все задействованные полигоны, заводы по переработке и сжиганию, мусоросортировочные станции. Свозить мусор на объекты, не обозначенные в федеральной терсхеме, будет запрещено.

Каждый регион страны имеет собственную территориальную схему, и проект постановления учитывает мусорные мощности, которыми располагает конкретный регион, потоки отходов, а также планируемую к возведению инфраструктуру. На этих документах и будет основываться федеральная схема.

Причем региональные операторы и мусоровывозящие компании будут вынуждены соблюдать установленные документом потоки движения отходов. Это касается всех: как физических и юридических лиц, так и органов государственной власти и местного самоуправления.

Благодаря схеме можно будет эффективно спланировать развитие межтерриториального и межинфраструктурного взаимодействия, а также вычислить, какие перерабатывающие или утилизирующие мощности можно построить в том или ином регионе.

По мнению экологов, открытость информации о перевозках мусора необходима стране.

«Основная математика происходит на сером размещении отходов: некорректно считается логистика, тарифы, компании сортируют отходы на нелегальных местах, где есть не все документы, — рассказал журналистам лидер движения «Альянс зеленых» Александр Закондырин.— Если сделать эту информацию максимально прозрачной, для многих участников рынка этот бизнес станет просто невыгодным».

Документ вдобавок дает возможность инвестору или РЭО включать в федеральную терсхему объекты, нужные сразу нескольким субъектам, без согласования с региональными властями. Однако в Минприроды не видят в этом рисков: несмотря на то, что финальный проект документа будут согласовывать только на федеральном уровне, специалисты ведомства будут «всё время на связи с регионами».