Москва, , 13:11 — REGNUM Решение мусорной проблемы — на сегодняшний день одна из приоритетных задач для российских властей. Очередным этапом ее достижения стало требование к порядку обращения с отходами, разработанное Министерством природных ресурсов и экологии. Госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) поручили к апрелю следующего года разработать федеральную схему обращения с отходами.

В течение года Минприроды и РЭО провели тщательный анализ всех 85 региональных территориальных схем обращения с отходами. В результате стали четко известны состояние инфраструктуры в субъектах, построение логистических путей, уровень соответствия нормативов объемам накопления отходов и т.д.

Все сведения о межрегиональных перевозках, передвижении и количестве перемещаемого мусора теперь будут открыты. Впервые подобная информация станет публичной и официальной. А любые перемещения отходов на полигоны или свалки, не включенные в федеральную схему, запретят.

Также региональные операторы и мусоровывозящие компании не смогут отклоняться от задокументированных маршрутов. В документе следует указать все источники образования твердых коммунальных отходов (ТКО), места накопления, сколько мусора повезут из одного региона в другой, а также все задействованные полигоны, заводы по переработке и сжиганию, мусоросортировочные станции. Свозить мусор на объекты, не обозначенные в федеральной терсхеме, будет запрещено.

Каждый регион страны имеет собственную территориальную схему, и проект постановления учитывает мусорные мощности, которыми располагает конкретный регион, потоки отходов, а также планируемую к возведению инфраструктуру. На этих документах и будет основываться федеральная схема.

Причем региональные операторы и мусоровывозящие компании будут вынуждены соблюдать установленные документом потоки движения отходов. Это касается всех: как физических и юридических лиц, так и органов государственной власти и местного самоуправления.

Благодаря схеме можно будет эффективно спланировать развитие межтерриториального и межинфраструктурного взаимодействия, а также вычислить, какие перерабатывающие или утилизирующие мощности можно построить в том или ином регионе.

По мнению экологов, открытость информации о перевозках мусора необходима стране.

Александр Закондырин.— Если сделать эту информацию максимально прозрачной, для многих участников рынка этот бизнес станет просто невыгодным». «Основная математика происходит на сером размещении отходов: некорректно считается логистика, тарифы, компании сортируют отходы на нелегальных местах, где есть не все документы, — рассказал журналистам лидер движения «Альянс зеленых».— Если сделать эту информацию максимально прозрачной, для многих участников рынка этот бизнес станет просто невыгодным».

Документ вдобавок дает возможность инвестору или РЭО включать в федеральную терсхему объекты, нужные сразу нескольким субъектам, без согласования с региональными властями. Однако в Минприроды не видят в этом рисков: несмотря на то, что финальный проект документа будут согласовывать только на федеральном уровне, специалисты ведомства будут «всё время на связи с регионами».