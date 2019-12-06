Москва, , 13:03 — REGNUM Железнодорожные пригородно-городские перевозки удерживают лидирующие позиции: большинство жителей Москвы и Подмосковья отдают предпочтение этому виду общественного транспорта и, в частности, МЦД.

Поезд «Иволга» на МЦД Twitter.com

Согласно исследованию, проведенному специалистами Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), 42% респондентов используют для передвижения в агломерации Москвы железную дорогу. При этом автобус и личный транспорт заняли 2-е и 3-е место: по 29% и 18% соответственно. Основной критерий выбора транспорта для часто путешествующих из центра города в область — время в пути (78%), удобство расписания (60%), комфорт в транспортном средстве (57%). Все это обеспечивают Московские центральные диаметры — 68% респондентов намерены пользоваться этим новым видом столичного транспорта. Эти данные подтверждает статистика: суммарно за первую неделю работы МЦД перевезли больше 3 млн пассажиров.

Движение по Московским центральным диаметрам было открыто 21 ноября 2019 года. Сейчас в столице действуют первые два маршрута: от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. МЦД полностью интегрировано в действующую транспортную систему столицы: здесь введена простая система тарифов и привычные способы оплаты — от Тройки до обычных проездных и карт с бесконтактной оплатой. Для удобства зоны поделили на Дальнюю, Ближнюю и Центральную. Поездки по последней и вовсе предполагают бесплатную пересадку на метро или МЦК. Время работы — полностью синхронно с метрополитеном — с 5.30 утра до 1 часа ночи. И самое главное — тактовое движение поездов: в часы пик на ожидание пассажирам придется потратить не более 5−6 минут.

При подготовке к запуску этого нового для столицы вида транспорта велась масштабная работа над модернизацией железнодорожной инфраструктуры и параллельно создавался принципиально новый подвижной состав — электропоезд «Иволга».

Сегодня по МЦД курсируют 39 поездов «Иволга» первой и второй модификации: в 2018 году ТВЗ выиграл конкурс АО «Центральная ППК» на поставку подвижного состава для проекта. По итогам конкурса в прошлом году было заключено два договора: на поставку 24 шестивагонных электропоездов и 15 семивагонных электропоездов.

При этом, в случае принятия решения об увеличении составности поездов для МЦД, существуют все возможности для оперативной поставки дополнительных промежуточных вагонов для электропоездов «Иволга», отмечают эксперты.

«Мощности ТВЗ позволяют производить более 1 200 пассажирских вагонов в год. По нашим оценкам, за три квартала 2019 года на предприятии выпущено около 150 вагонов электропоездов, что свидетельствует о налаженности соответствующих производственных линий, наличии подготовленного персонала и, соответственно, готовности оперативно увеличить выпуск. В целом, производство выглядит готовым под такой дополнительный заказ», — оценил перспективы производства дополнительных вагонов заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук.

Всего, по данным «Трансмашхолдинга», в производстве «Иволги» так или иначе, заняты около 25 000 человек — не только сотрудники ТВЗ, но и других российский компания, так ка более 90% комплектующих «Иволги» — отечественного производства.

По мнению специалистов компании, у этого поезда — большой экспортный потенциал: «Иволга» создана на базе универсальной платформы, которая предполагает возможность создания целого семейства подвижного состава, предназначенного для различных условий эксплуатации, а также пригородного и межрегионального сообщения.

При этом за счет пневмоподвешивания и асинхронного двигателя в поезде сведены к минимуму шум и вибрация. Освещение здесь меняется в зависимости от времени суток: с утра оно яркое, к вечеру приглушенное. В салоне работает климат-контроль и обеззараживатель воздуха с бактерицидными лампами.

Пассажиры отмечают множество позитивных особенностей этого поезда. «Одна из основных — возможность одновременного входа и выхода из вагонов благодаря широким — 140 см — дверным проемам. Кроме того, людям нравятся сквозной проход, конфигурация и дизайн салона: мягкие сидения и приятная глазу цветовая гамма. Не остался незамеченным и быстрый Wi-Fi, и USB-розетки. Также, несмотря на наступление зимы, есть пассажиры, провозящие с собой велосипеды — для них в поезде все удобства ‑ и велокрепления, и бесплатный провоз транспорта. Вместе с тем в поезде есть видеонаблюдение, что является превентивной мерой безопасности», — отметил председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.