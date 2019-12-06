Москва, 6 декабря 2019, 13:01 — REGNUM Для поддержки инвестиционных проектов на селе выделяется 6 млрд рублей, сообщил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
«Из бюджета выделяется почти 6 млрд рублей для поддержки инвестиционных проектов на селе. Деньги получат бюджеты 33 регионов, чтобы компенсировать часть затрат на создание или модернизацию объектов агропромышленного комплекса», — сказал он.
По его словам, поддержку получат такие проекты как строительство и реконструкция животноводческих ферм, тепличных комплексов, селекционных центров, овощехранилищ, зернохранилищ и перерабатывающих предприятий.