Москва, , 12:58 — REGNUM Объёмы ввода жилья в России показывают рост впервые за последние четыре года, в которые этот показатель шёл на спад. Об этом сегодня, 6 декабря, на конференции об итогах 2019 года на рынке недвижимости заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

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Так, на 1 ноября увеличение ввода по многоквартирным домам составило 1,9%, по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) — 14,5%.

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Он напомнил, что в 2015 году в стране было сдано 85 млн кв. м жилья, после чего началось снижение объёмов.

«2019 год — первый год, когда понижающаяся статистика переходит в рост», — сказал глава федерального ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минстроя, в России за январь-сентябрь 2019 года построено 42,3 млн кв. метров жилья, это на 7,9% выше аналогичного периода 2018 года.

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