Сеул, , 12:58 — REGNUM В 2019 году Южная Корея стала четвертым по величине экспортным направлением Японии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского агенства по торговле и инвестициям (KOTRA).

Согласно опубликованным данным, в октябре общий объем экспорта Японии составил 6,57 трлн йен (~$60,34 млрд), а экспорт японских товаров в Южную Корею — 381,8 йен (~$3,5 млрд), что составляет 5,8% от общего объема.

Известно, что доля Южной Кореи в японском экспорте сократилась спустя 14 лет и три месяца. По состоянию на июнь 2005 года, Южная Корея занимала третье место в списке стран-импортеров после США и Китая. В текущем году с третье места Южную Корею потеснил Тайвань.

Общий объем импорта Японии составил 6,56 трлн йен (~$60,25 млрд), а импорт из Южной Кореи — 272,8 млрд йен (~$2,5 млрд), что составляет 4,2% от общего объёма.

В настоящее время Южная Корея является пятой по величине импортным направлением Японии.

В министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи отметили, что в период с июль по октябрь текущего года экспорт японской продукции в Южную Корею сократился на 14%, а экспорт южнокорейской продукции в Японию — на 7%. Данное положение дел объясняется экспортными ограничениями со стороны Японии и бойкотом японских товаров в Южной Корее.