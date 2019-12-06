Москва, , 12:53 — REGNUM Мониторинговый комитет ОПЕК+ 5 декабря рекомендовал увеличить объем сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в сутки — до 1,7 млн. Не исключено, что ОПЕК+ поддержит сокращение и объявит об этом 6 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Однако, переговоры обещают быть жаркими, потому что остается вопрос, как эта дополнительная нагрузка будет распределена между всеми участниками.

Помимо ввода новых ограничений ОПЕК+ может предоставить глобальный механизм, который будет регулировать ограничения на постоянной основе, а также будет оформлен в виде договора.

Среди важных событий, которые могут повлиять на ход торгов, сегодня также стоит выделить статистику от Baker Hughes по количеству активных буровых установок в США.

С точки зрения техники, нефть Brent продолжает рост в рамках восходящего тренда, сформировавшегося в начале октября. Ближайшая цель роста отметка — $64,60 за баррель», — полагает эксперт.

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