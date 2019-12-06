Санкт-Петербург, 6 декабря 2019, 12:50 — REGNUM Прогноз министра энергетики в целом справедлив, но правительству нужно урегулировать ситуацию с ценами на зимнее дизельное топливо, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 6 декабря, глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, комментируя высказывания Александра Новака.
Как сообщалось ранее, министр энергетики заявил, что топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен в 2019 году не превысит инфляции. Новак прогнозирует, что столь же благоприятная ситуация сохранится и в 2020 году — прежде всего благодаря исполнению соглашения правительства с участниками рынка.