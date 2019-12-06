Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Прогноз министра энергетики в целом справедлив, но правительству нужно урегулировать ситуацию с ценами на зимнее дизельное топливо, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 6 декабря, глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, комментируя высказывания Александра Новака.

Как сообщалось ранее, министр энергетики заявил, что топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен в 2019 году не превысит инфляции. Новак прогнозирует, что столь же благоприятная ситуация сохранится и в 2020 году — прежде всего благодаря исполнению соглашения правительства с участниками рынка.

«В целом с прогнозом министра можно согласиться. В этом году повышение цен действительно не превышает инфляции, в следующем ситуация должна сохраниться, правительство внимательно следит за ней, а мы, участники рынка, предоставляем информацию с мест.

Единственный нерешенный вопрос — проблема зимнего дизельного топлива. Оно всегда дороже, и сейчас оптовые цены на него выше розничных, вследствие чего в целом ряде регионов участники рынка работают в убыток.

В прошлом году правительство разрешило повысить цены на 2 рубля за литр. В этом году мы тоже сообщили об этой проблеме, но решения пока нет», — отметил Олег Ашихмин.