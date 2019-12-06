Москва, , 13:12 — REGNUM В 2019 году в компании АвтоВАЗ прогнозируют уменьшение продаж легковушек и легких коммерческих автомобилей до 1,75 млн штук. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил глава московского представительства компании Сергей Громак на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

В 2020 году, по мнению представителя АвтоВАЗа, будет снижение рынка до 1,7 млн проданных в РФ автомобилей.

Громак отметил, что главным факторами, который оказывает влияние на авторынок будут: меры государственной поддержки рынка и новые меры поддержки отрасли.

Напомним, на АвтоВАЗе планируют создать спецподразделение для создания уникальных комплектаций автомобилей Lada по требованию клиента.

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