Москва, , 12:46 — REGNUM Рубль, который растет практически всю неделю, обновил двухнедельные максимумы на старте торгов 6 декабря. Доллар в моменте коснулся области 63,60 руб., откуда пытается развить отскок и сократить потери. Картина по паре остается медвежьей, пока котировки удерживаются под отметкой 64 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Российская валюта, пользуясь сочетанием слабого доллара и растущих цен на нефть, закономерно набирает очки. «Американец» в последние дни испытывает слабость из-за преобладающего интереса к риску и слабоватой американской статистики.

Нефть тем временем отыгрывает грядущее решение стран ОПЕК+, которые согласовывают дополнительное сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в день и, соответственно, пролонгацию сделки.

После объявления итогов саммита нефть марки Brent может рвануть вверх в качестве первоначальной реакции, что способно подтолкнуть пару доллар/рубль к свежим минимумам.

В более широкой перспективе для устойчивого роста цен на черное золото необходимо добросовестное выполнение условий соглашения, тем более что Саудовская Аравия больше не хочет отдуваться за своих коллег и выравнивать показатели ограничения производства в ущерб себе.

Другими словами, если сейчас игрокам важен сам факт достижения договоренностей, то в будущем ключевыми будут уже фактические результаты. И, если дисциплина продолжит хромать, это только навредит нефтяным ценам, особенно при дальнейшем наращивании сланцевой добычи в США.

Это означает, что при таком сценарии рублю не стоит рассчитывать на существенную поддержку со стороны нефтяного фактора», — считает эксперт.

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