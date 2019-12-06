Кампала, , 12:13 — REGNUM Власти Уганды намереваются получить займ в размере 600 миллионов евро (661 миллион долларов США) у международных банков, чтобы преодолеть бюджетный дефицит в 2019/2020 гг. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В соответствии с документами министерства финансов Уганды, размещенными на веб-сайте парламента, правительство страны планирует заимствовать средства у подразделения Standard Bank в ЮАР и Регионального банка развития торговли.

По информации журналистов агентства, данная мера стала необходимой после того, как внутренние сборы сократились на 9% на фоне задержек в реализации некоторых запланированных мер по сбору налогов.

Этот шаг, как отмечают сотрудники СМИ, может усилить опасения по поводу растущей задолженности восточноафриканской страны, которая, как предупреждает Международный валютный фонд, в 2021/2022 годах, вероятно, превысит 50% валового внутреннего продукта.