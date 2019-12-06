Улан-Удэ, , 12:04 — REGNUM Депутаты Народного хурала Бурятии приняли бюджет республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания, после первого чтения проект финансового документа существенно доработали.

По словам председателя комитета по бюджету Зоригто Цыбикмитова, объём поправок составил 8,8 млрд рублей. В результате собственные доходы были увеличены на 671,1 млн рублей, а поступления из Москвы — на 8,1 млрд. Впрочем, выросли и расходы.

«Ко второму чтению увеличены расходы в сфере здравоохранения на 857 млн, в образовании — на 3,9 млрд… На социальную политику дополнительно выделено 2,8 млрд. рублей», — отметил депутат.

В итоговом варианте бюджета доходы достигнут 73,4 млрд рублей, из них 45,3 млрд составят безвозмездные поступления. Напомним, в первоначальном варианте, вынесенном на обсуждение в первом чтении, доходы равнялись 64,6 млрд рублей. Расходы выросли с 67,3 млрд до 76,1 млрд рублей. При этом объём планируемого дефицита не изменился и составит 2,7 млрд рублей.

Напомним, депутаты-коммунисты считают, что финансовый документ не предполагает развития республики. К примеру, по словам депутата Баира Цыренова, как сообщало ИА REGNUM, на сельское хозяйство направляется около 2% средств.

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