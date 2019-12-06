Ульяновск, , 12:04 — REGNUM В Ульяновской области начнёт работать индустриальный парк «Октябрьский» в Чердаклинском районе. Строительство парка будет идти с привлечением федеральных средств. Соответствующее соглашение о софинансировании подписали глава района Мария Шпак и исполняющий обязанности министра Министерства цифровой экономики и конкуренции России Николай Зонтов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Индустриальный парк появится на площади 66 гектаров возле посёлка Октябрьский. По словам премьер-министра Ульяновской области Александра Смекалина, готовится проектно-сметная документация для строительства инфраструктуры, которая будет готова в 2021 году, сформированы участки. На создание инфраструктуры планируется привлечь федеральные средства в рамках программы развития сельских территорий.

Муниципальные власти отмечают, что основными резидентами технопарка станут малые и средние предприятия с объёмом инвестиций 15−20 млн рублей. По словам Марии Шпак, интерес к площадке проявили четыре резидента, которые планируют разместить здесь тепличный комплекс, предприятия рыбохозяйственной деятельности и металлоконструкций. Первые резиденты начали строительство своих производств. Также рассматриваются заявки ещё четырёх потенциальных инвесторов.

Отметим, индустриальный парк «Октябрьский» находится рядом с Ульяновском, региональной трассой Ульяновск — Самара и железнодорожной станцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действуют промышленная зона «Заволжье» и особая экономическая зона. В «Заволжье» 27 резидентов реализуют 35 инвестиционных проектов. Общий объём вложенных инвестиций превышает 44 млрд рублей, создано свыше 4 тыс. новых рабочих мест для жителей региона. Резидентами парка «Заволжье» в региональный бюджет за период с 2009 года по первое полугодие 2019 годах перечислено 19,2 млрд рублей налоговых платежей.