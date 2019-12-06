Москва, , 12:01 — REGNUM Жители России в среднем рассчитывают потратить в новогодние каникулы (1−8 января) 18 тыс. руб. на человека. За год бюджет вырос на 5% (в 2018 году — 17 тыс. руб.), свидетельствуют данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Читайте также: Длинные новогодние каникулы одобрят более половины граждан РФ

Мужчины готовы потратить больше женщин — 20 тыс. 100 и 16 тыс. 300 руб. соответственно, молодежь до 24 лет — 14 тыс. 200 руб., граждане старше 45 лет — 19 тыс. 500 руб.

Больше всего намерены тратить в новогодние каникулы жители Москвы — 21 тыс. руб. на человека, жители Санкт-Петербурга — 19 тыс. 500 руб. Скромные запросы у жителей Воронежа и Волгограда — 15 тыс. руб.

Опрос проведен 27—30 ноября 2019 года в 681 населенном пункте во всех округах России. Опрошены 5000 граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый седьмой житель России (15%) планирует продлить новогодние каникулы за счёт отпусков или отгулов.

Подробнее: Каждый седьмой житель РФ намерен продлить новогодние каникулы