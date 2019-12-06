Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM Предпринимателям Свердловской области за 11 месяцев 2019 года было выдано 512 микрозаймов на общую сумму 1042 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в региональном департаменте информационной политики.

Увеличение объёмов кредитования стало возможным благодаря докапитализации Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства из федеральной и региональной казны. Так в начале декабря 2019 года произошла очередная докапитализация на сумму более 198 млн рублей.

Отметим, что в текущем году объём фонда достиг 1,3 млрд рублей.

Напомним, что в 2018 году свердловские предприниматели получили 361 микрозаём на общую сумму 543 млн рублей.